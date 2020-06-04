Главное к утру: в Нижнекамске могут открыть производство холодильников за 1 млрд рублей, в Зеленодольске «Газель» сбила двух девочек
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 июня.
- В Зеленодольске водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил двух девочек 6 и 7 лет. Оба ребенка госпитализированы с серьезными травмами.
- UBC Group может начать производство холодильников в Нижнекамске. В него планируется вложить более 1 млрд рублей.
- Экстрим-парк под «Миллениумом» откроется 27 июня — в День молодежи.
- Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей.
- На ремонт детских лагерей до 2023 года в Татарстане потратят почти 5 млрд рублей.
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