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Главное к утру: в Нижнекамске могут открыть производство холодильников за 1 млрд рублей, в Зеленодольске «Газель» сбила двух девочек

07:00, 04.06.2020
Главное к утру: в Нижнекамске могут открыть производство холодильников за 1 млрд рублей, в Зеленодольске «Газель» сбила двух девочек
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 4 июня.

  • В Зеленодольске водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил двух девочек 6 и 7 лет. Оба ребенка госпитализированы с серьезными травмами.
  • UBC Group может начать производство холодильников в Нижнекамске. В него планируется вложить более 1 млрд рублей.
  • Экстрим-парк под «Миллениумом» откроется 27 июня — в День молодежи.
  • Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей.
  • На ремонт детских лагерей до 2023 года в Татарстане потратят почти 5 млрд рублей.
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