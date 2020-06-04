На ремонт детских лагерей в Татарстане потратят почти 5 млрд рублей до 2023 года

В Татарстане до 2023 года выделят 4,9 млрд рублей на ремонт 71 детского лагеря.

В 2019-2020 годах в республике отремонтировали 23 детских лагеря. Это позволило увеличить число отдыхающих почти на 500 человек в смену, сообщил на заседании Комитета по социальной политике замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В этом году будут работать 119 стационарных загородных лагерей, девять санаторно-курортных организаций, 75 лагерей палаточного типа, 1024 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, 659 лагерей труда и отдыха, два лагеря на Черноморском побережье, напомнил докладчик.



Также Садыков отметил, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора дети и персонал лагеря будут заезжать в лагерь за один день и находиться там в течение всей смены.

