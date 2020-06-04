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Стало известно, когда в Казани откроют экстрим-парк под «Миллениумом»

06:08, 04.06.2020
Стало известно, когда в Казани откроют экстрим-парк под «Миллениумом»
Фото: vk.com/vkazani

Экстрим-парк под «Миллениумом» планируется открыть 27 июня — в День молодежи. Об этом газете «Реальное время» сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Как уточнили в пресс-службе, общий объем выполненных работ составляет порядка 75%. Все работы ведутся по утвержденному графику производственных работ.

Завершены работы по эйр-парку, памп-трэку. Ведутся работы по установке стоек стритбольной площадки и по покрытию, в процессе озеленение территории, также ведется установка опор освещения и др.

В начале мая помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказывала, каким будет экстрим-парк под мостом «Миллениум».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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