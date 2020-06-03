UBC Group предложила проект по производству холодильников в Нижнекамске с инвестициями более 1 млрд рублей

Холдинг по производству коммерческих холодильников UBC Group намерен построить на территории промпарка «Нижнекамск» завод по производству холодильников.

Руководство компании обратилось к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать инвестпроект на территории Нижнекамска. В него планируется вложить более 1 млрд. рублей, на территории завода создадут более тысячи рабочих мест.

Проект рассмотрели на очередном заседании Клуба инвесторов РТ. Президент РТ Рустам Минниханов одобрил планы инвесторов, передает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Недавно в Татарстане одобрили четыре проекта на ТОСЭР Зеленодольска, Нижнекамска и Чистополя.

