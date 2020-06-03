Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей

В прокуратуре Республики Татарстан появилась круглосуточная горячая линия по вопросам соблюдения прав предпринимателей.

Сообщить о нарушениях можно по следующим номерам телефонов:

8 (843) 291-19-04 (группа приема обращений граждан) — по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45)

8 (843) 291-18-81 — с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни дежурному прокурору.

Также предприниматели, в случае нарушения прав и интересов со стороны властей, могут звонить на горячую линию бизнес-омбудсмена РТ: 8 (843) 203-29-08.

В мае там зафиксировали более 7,5 тысячи обращений от предпринимателей за менее двух месяцев работы.

