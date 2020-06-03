В Зеленодольске водитель «Газели» сбил двух девочек — Следком РТ начал расследование

В Зеленодольске водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе двух девочек 6 и 7 лет. Следственное управление СК России по Республике Татарстан начало расследовать уголовное дело по факту ДТП.

Инцидент произошел вечером 29 мая. 36-летний водитель автомобиля «Газель», ехавший по улице Гоголя не уступил дорогу двум девочкам в возрасте 6 и 7 лет, шедшим по пешеходному переходу. Сейчас оба ребенка госпитализированы с серьезными травмами.

Следственное управление СК России по Республике Татарстан инициировало процедуру передачи из органов внутренних дел уголовного дела для производства предварительного расследования в следственный отдел по городу Зеленодольску.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

В Бугульме взыскали ущерб с пешехода за столкновение с автомобилем. Со слов свидетеля и водителя, он выбежал на дорогу в темноте, а при составлении протокола признался, что был нетрезв.

