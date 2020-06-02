Главное о коронавирусе на 2 июня: в Казани поставили памятник вечеринкам, в Москву вернулись пробки

КФУ тестирует на антитела к COVID-19

В Татарстане за последние сутки подтверждены 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным республиканского оперштаба, среди них 52 контактных и один завозной. Госпитализированы семь человек, дома лечатся 46 заболевших с легкой или бессимптомной формами.

По количеству заболевших лидируют Казань и Набережные Челны, где за последние сутки выявлены 21 и 9 новых случаев соответственно.

Всего в Татарстане на сегодня зарегистрировано 3 297 случаев заболевания COVID-19. При этом за все время пандемии выздоровели уже 2 814 человек, из них 124 — за минувшие сутки. Умерли 10 татарстанцев.

Таким образом, в Татарстане на сегодня 473 активных случая COVID-19. По общему числу заражений республика на 16-м месте среди российских регионов.

Тукаевская ЦРБ ищет медиков, готовых работать с COVID-19 за зарплату от 58 до 170 тысяч рублей. Больницу перепрофилируют в коронавирусный госпиталь.

В Челнах пользователи соцсетей жалуются на отказ принимать больных с поражением легких. Челнинка пишет, что ее отца держат в приемном покое и направляют в инфекционную больницу.



В КФУ протестировали на антитела к коронавирусу 14 переболевших, достаточная концентрация обнаружена у 12 человек. Их плазму можно будет перелить новым пациентам.

Татарстан будет выделять Казани деньги на дезинфекцию очагов коронавируса 3 года.

В казанском ночном клубе Bazzar поставили памятник вечеринкам. Из-за карантинных мер подобные мероприятия уже три месяца остаются под запретом.

Башкирия открывает торговые центры

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса, выздоровели 11 108 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 423 741, а выздоровевших — до 186 985 человек.

Зафиксировано 182 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 5 037 россиян.

Топ регионов России по количеству заболевших

В Башкирии постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии. Власти разрешили открыть торговые центры и отказались от практики помещать на карантин всех прибывших из других регионов.

Крым готовится принимать туристов, глава республики Сергей Аксенов предупредил о необходимости сдать тест на SARS-CoV-2 при заселении в гостиницу.

В Москве смягчение режима самоизоляции привело к возвращению пробок на дороги.

Но Россия пока не готова принимать иностранцев: границы останутся закрытыми.

В понедельник скончался от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.



Сегодня Михаил Мишустин представит Владимиру Путину план восстановления экономики России после коронакризиса.

«Молча предотвращаем заражение»

На сегодняшнее утро число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 273 402. Умерли 375 683 человека. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 10.30 (мск).

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 811 277 случаев). На второй строчке — Бразилия (526 447), Россия занимает третью позицию (414 328, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (277 736), на пятом — Испания (239 638).



В Испании за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

В Токио после отмены карантина зафиксированы 30 новых случаев заражения COVID-19, что воспринимается властями как скачок заболеваемости.

Франция приступила ко второму этапу выхода из карантина, жители смогут свободно перемещаться по стране.

В Мексике власти запустили кампанию «Молча предотвращаем заражение», которая нацелена на пассажиров метро в столице страны. Их призывают молчать, чтобы уменьшить риск распространения инфекции.

Великобритания может разрешить гражданам нескольких европейских стран не изолироваться на 14 дней после приезда.

Пять игроков футбольного клуба «Барселона» успешно перенесли COVID-19.

Евгений Калашников