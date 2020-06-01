ЦРБ Тукаевского района РТ предлагает зарплату в 170 тыс. рублей для работы в «ковидном» госпитале

Центральную районную больницу Тукаевского района Татарстана перепрофилируют в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. В связи с этим учреждение объявило на своем сайте о наборе персонала.

Анестезиологу будут платить 170 тысяч рублей в месяц, инфекционисту и терапевту — на 10 тысяч. Медсестра-анестезист будет получать 96 тысяч в месяц, санитарка — 58 тысяч.

Всех медиков обеспечат временным жильем, питанием и средствами защиты.

В ближайшее время в Казани также планируется подготовить больницу №16 для лечения пациентов с COVID-19.