Глава Чувашской митрополии умер от двусторонней пневмонии

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался в понедельник. По данным митрополии, причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

«1 июня 2020 года на 90-м году жизни отошел ко Господу Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава», — говорится в сообщении.

Глава Чувашской митрополии, в миру Владимир Кедров, родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. В 1976 году был отправлен епископом в Чувашию. С тех пор руководил жизнью православной общины республики.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Казани скончался старейший клирик Казанской епархии протоиерей Виталий Марфушкин.

