Власти Башкирии разрешили открыть торговые центры

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который позволяет работу торговых центров в республике с 1 июня. Согласно документу, пока в ТЦ не могут принимать посетителей кинотеатры, кафе и рестораны, а также детские центры.

Этим же указом позволено возобновить работу музеям и библиотекам, имеющим отдельный вход, передает пресс-служба главы РБ.

Помимо этого, спортсмены смогут вернуться к тренировкам в спортзалах. Правда, пока это касается членов профессиональных спортклубов и членов сборных России и Башкирии.

Еще одним важным послаблением стала отмена обязательного двухнедельного карантина для тех, кто прибывает в республику из других регионов.

На еженедельном совещании Хабиров напомнил, что в субботу, 6 июня, состоится День поминовения и почитания. С этой даты разрешается посещение кладбищ.