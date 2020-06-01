Власти Башкирии разрешили открыть торговые центры
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который позволяет работу торговых центров в республике с 1 июня. Согласно документу, пока в ТЦ не могут принимать посетителей кинотеатры, кафе и рестораны, а также детские центры.
Этим же указом позволено возобновить работу музеям и библиотекам, имеющим отдельный вход, передает пресс-служба главы РБ.
Помимо этого, спортсмены смогут вернуться к тренировкам в спортзалах. Правда, пока это касается членов профессиональных спортклубов и членов сборных России и Башкирии.
Еще одним важным послаблением стала отмена обязательного двухнедельного карантина для тех, кто прибывает в республику из других регионов.
На еженедельном совещании Хабиров напомнил, что в субботу, 6 июня, состоится День поминовения и почитания. С этой даты разрешается посещение кладбищ.ОбществоВластьБизнесРозничная торговля Башкортостан
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