В казанском ночном клубе поставили памятник вечеринкам

Фото: скриншот

В казанском ночном клубе Bazzar поставили памятник вечеринкам. Об этом сообщается в Instagram клуба.

На фото гранитный памятник, на котором высечена надпись: «Вечеринки в России. Помним, любим и очень ждем… Март 2020».

В Казани оценили шутку — в сторис проекта уже несколько репостов фото и видео пользователей.

Ранее основатель сети коктейль-баров ReLab Family Артур Галайчук запустил «голую» забастовку за открытие баров и ресторанов. Он снялся голым для Instagram, где призвал коллег раздеться и привлечь внимание к плачевному состоянию ресторанной индустрии. К нему присоединились больше сотни рестораторов.

