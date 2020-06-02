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В казанском ночном клубе поставили памятник вечеринкам

08:54, 02.06.2020
В казанском ночном клубе поставили памятник вечеринкам
Фото: скриншот

В казанском ночном клубе Bazzar поставили памятник вечеринкам. Об этом сообщается в Instagram клуба.

На фото гранитный памятник, на котором высечена надпись: «Вечеринки в России. Помним, любим и очень ждем… Март 2020».

В Казани оценили шутку — в сторис проекта уже несколько репостов фото и видео пользователей.

Ранее основатель сети коктейль-баров ReLab Family Артур Галайчук запустил «голую» забастовку за открытие баров и ресторанов. Он снялся голым для Instagram, где призвал коллег раздеться и привлечь внимание к плачевному состоянию ресторанной индустрии. К нему присоединились больше сотни рестораторов.

Общество Татарстан
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