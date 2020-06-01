В соцсетях пользователи пожаловались на челнинские больницы, которые не принимают пациентов

Жительница Челнов в социальных сетях пожаловалась на пустующие больницы города, которые не принимают пациентов и перенаправляют их в инфекционку.

Отец девушки находится в городской больнице №5 в 1-м комплексе, ему сделали компьютерную томографию. С ее слов, он еле дышит, его легкие поражены водой на 80% и врачи медучреждения направляют его в инфекционную больницу, в которой они уже были.

В дополнение к посту автор приложила фото своих родителей, которые лежат на кушетках в приемном покое.

Недавно пользователи в соцсетях пожаловались на громадные очереди в инфекционную больницу Челнов, в которых люди стоят по несколько часов. Некоторые уставшие пациенты расположились на газоне возле медучреждения. В Минздраве Татарстана прокомментировали этот инцидент. В ведомстве уточнили, что прием ведется круглосуточный, а для уменьшения очередей руководство привлекло дополнительных сотрудников.



Прокуратура Татарстана по данному факту провела проверку. По ее результатам правоохранители потребовали устранить причины и условия, повлекшие нарушения, а также привлечь к ответственности виновных в очередях в инфекционную больницу Челнов.

