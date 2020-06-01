Ученые КФУ нашли антитела к коронавирусу у большинства переболевших

Исследователи Казанского федерального университета (КФУ) протестировали 14 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов на наличие антител к SARS-CoV-2. У 12 из них выявлен высокий титр антител.

Предполагается, что эти пациенты могут стать донорами плазмы для других заболевших, передает пресс-служба университета.

«Донорство заключается в том, что они сдают приблизительно 600 мл плазмы в ходе специальной процедуры ­— плазмафереза», — рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Профессор добавил, что Минздрав РФ рекомендует для донорства титр 1:160. Среди протестированных он варьировался от минимального показателя до титра 1:640.

Ризванов напомнил, уже пять пациентов получили лечение на базе переливания плазмы крови в РКБ. Он отметил, что разрешение на такой тип лечения получила и казанская горбольница №7.