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Ученые КФУ нашли антитела к коронавирусу у большинства переболевших

12:37, 01.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые КФУ нашли антитела к коронавирусу у большинства переболевших
Фото: media.kpfu.ru

Исследователи Казанского федерального университета (КФУ) протестировали 14 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов на наличие антител к SARS-CoV-2. У 12 из них выявлен высокий титр антител.

Предполагается, что эти пациенты могут стать донорами плазмы для других заболевших, передает пресс-служба университета.

«Донорство заключается в том, что они сдают приблизительно 600 мл плазмы в ходе специальной процедуры ­— плазмафереза», — рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Профессор добавил, что Минздрав РФ рекомендует для донорства титр 1:160. Среди протестированных он варьировался от минимального показателя до титра 1:640.

Ризванов напомнил, уже пять пациентов получили лечение на базе переливания плазмы крови в РКБ. Он отметил, что разрешение на такой тип лечения получила и казанская горбольница №7.

ОбществоМедицина Татарстан
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