Казань будет получать средства на дезинфекцию очагов коронавируса до 2022 года

Татарстан выделит Казани средства на борьбу с очагами коронавируса в 2020, 2021 и 2022 годах. Соответствующее постановление 1 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления межбюджетных трансфертов из резервного фонда в бюджет Казани на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, «в том числе на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения новой коронавирусной инфекции», говорится в постановлении.

Республика оплатит труд дезинфекторов, приобретение генераторов и опрыскивателей, перевязочных, дезинфицирующих средств, одноразовых масок, антисептиков, моющих и чистящих средств и ГСМ.

Кабмин Татарстана ставит задачу обеззаразить все «подлежащие обработке» объекты и вещи в очагах заражения.

Ранее Песошин подписал распоряжение, согласно которому часть площадей выставочного центра Kazan Expo будет отдана в концессию на 15 лет для размещения медицинского промышленного парка.

