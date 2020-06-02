Казань будет получать средства на дезинфекцию очагов коронавируса до 2022 года
Татарстан выделит Казани средства на борьбу с очагами коронавируса в 2020, 2021 и 2022 годах. Соответствующее постановление 1 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления межбюджетных трансфертов из резервного фонда в бюджет Казани на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, «в том числе на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения новой коронавирусной инфекции», говорится в постановлении.
Республика оплатит труд дезинфекторов, приобретение генераторов и опрыскивателей, перевязочных, дезинфицирующих средств, одноразовых масок, антисептиков, моющих и чистящих средств и ГСМ.
Кабмин Татарстана ставит задачу обеззаразить все «подлежащие обработке» объекты и вещи в очагах заражения.
Ранее Песошин подписал распоряжение, согласно которому часть площадей выставочного центра Kazan Expo будет отдана в концессию на 15 лет для размещения медицинского промышленного парка.
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