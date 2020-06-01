Итоги дня: туристические программы в Татарстане, дата голосования по поправкам в Конституцию, «Камский Артек» в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 июня.
- В Татарстане разработали две туристические программы лояльности с огромными скидками, рассчитанными и на туристов из других регионов России, которые захотят увидеть Казань, и на самих татарстанцев, готовых провести уик-энд в республике. Например, с 1 июня в Татарстане выходит на рынок новое спецпредложение для жителей республики — турпакет «1001 удовольствие за выходные». За фиксированную цену в 2 200 рублей с человека татарстанцы могут провести уик-энд (тур рассчитан на 2 дня и одну ночь) в Болгаре, Елабуге, Камском Устье или Чистополе. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».
- Сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Президент России Владимир Путин это поддержал. 1 июля будет объявлен выходным. Этот день выпадает на среду.
- Исследователи Казанского федерального университета (КФУ) протестировали 14 переболевших коронавирусной инфекцией пациентов на наличие антител к SARS-CoV-2. У 12 из них выявлен высокий титр антител. Предполагается, что эти пациенты могут стать донорами плазмы для других заболевших.
- Сегодня, 1 июня правительство Татарстана и Международный детский центр «Артек» подписали соглашение, в результате которого Центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Кама» станет филиалом «Артека». Он получит и соответствующее название: «Камский Артек».
- В первый день лета татарстанское отделение ПФР провело первые выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Деньги получили родители 435 700 детей на общую сумму 4,36 млрд рублей.
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