В Татарстане почти полмиллиона семей получили «путинские» выплаты на сумму 4,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В первый день лета татарстанское отделение ПФР провело первые выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Деньги получили родители 435 700 детей на общую сумму 4,36 млрд рублей.

В Пенсионном фонде рассказали, что большинство заявлений было подано через портал госуслуг.

Отмечается, что на сайте фонда даны все необходимые разъяснения по получению выплат, а также собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы. Кроме подачи заявления онлайн татарстанцы могут обратиться лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

На прошлой неделе в ПФР сообщали, что в РТ на «путинские» выплаты подано почти 300 тысяч заявлений. В республику на эти цели были направлены 6,4 млрд рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.