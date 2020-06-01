Под Нижнекамском появится «камский «Артек»

День защиты детей, «нижнекамский «Артек»...

Главной темой «делового понедельника» в нижнекамской мэрии стали День защиты детей и создание нового лагеря для детского отдыха на Каме.



Мэр Айдар Метшин сообщил, что нижнекамские выпускники завершают учебный год с хорошими результатами. Из 2 876 девятиклассников 112 окончили школу с отличием, из 1 130 одиннадцатиклассников 109 — медалисты. Летняя оздоровительная кампания предварительно стартует 1 июля. Все лагеря готовы к приему детей.

После масштабной реконструкции открывается детский лагерь «Кама», который уже окрестили «камским «Артеком». На его ремонт в рамках республиканской программы «Лето — детям» было выделено более 180 млн рублей. Центр станет одним из шести филиалов Международного детского центра «Артек». Соответствующее соглашение было подписано сегодня между правительством Татарстана и дирекцией ФГБОУ «Артек» (уже после того, как закончился «деловой понедельник»). На церемонии присутствовал Рустам Минниханов, который посетил новый лагерь и оценил его готовность к летнему сезону.



Градоначальник рассказал об особенностях работы нового лагеря

Центр «Кама» был построен в 1970 году на берегу озера Каракуль и занимал площадь 5,6 га. Теперь он раскинулся на территории в 14,35 га и представляет собой комплекс корпусов, площадок для игр, спорта и рекреационных зон. Лагерь рассчитан на 168 мест в четырех спальных корпусах, включая места для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Уже после окончания «делового понедельника» появилась информация о том, что одними из первых в лагере смогут отдохнуть дети медиков, задействованных в борьбе с COVID-19.

Градоначальник рассказал об особенностях работы нового лагеря.

Центр будет круглогодичным, отдохнуть в нем можно будет всей семьей. В лагере будут созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Планируется внедрение образовательных программ и практик Международного детского центра «Артек».

Вожатыми станут студенты Нижнекамского педагогического колледжа, которые прошли специальные курсы, а сейчас учатся под руководством специалистов из «Артека».

Планируются полилингвальные смены с татарским, английским, немецким, китайским, турецким языками. Работать с детьми будут в том числе и носители языка.

31 мая работники нефтехимической отрасли отметили День химика. Фото vk.com

...и другие праздники

Во второй части «делового понедельника» Айдар Метшин напомнил о других праздниках, которые республика отметила или собирается отмечать в ближайшее время.

27 мая исполнилось 100 лет со дня подписания декрета «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике», республика широко отмечала этот праздник онлайн, запланирован еще ряд мероприятий в августе.

31 мая работники нефтехимической отрасли отметили День химика, мэр снова напомнил о нем и поздравил всех, к кому этот праздник относится.

5 июня в столице Нижнекамске отметят Всемирный день охраны окружающей среды.

24 июня состоится юбилейный парад Победы, а 26 июля нижнекамцы примут участие в шествии «Бессмертного полка».

На 2 июня в Нижнекамске зафиксирован 161 случай заражения COVID-19. Фото kzn.ru

Снижение темпа прироста новых случаев COVID-19

Завершая онлайн-совещание, Метшин привычно озвучил статистику по коронавирусу. На 2 июня в Нижнекамске зафиксированы 158 случаев заражения COVID-19. В госпитале лечатся 95 человек, двое из них подключены к ИВЛ. Выздоровели 96 пациентов.



— В республике снижается темп прироста новых случаев заболевания COVID-19. На минувшей неделе он составил 2,2%. Есть снижение по бессимптомным заболевшим до 30%. Работа оперативного штаба, несмотря на снижение выявленных случаев, продолжается и дальше будет направлена на снижение — до полной ликвидации очагов заболевания, — резюмировал Метшин.

Лилия Егорова