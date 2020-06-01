Семин хотел видеть Евсеева из «Уфы» своим преемником в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал имена двух тренеров, в которых он видел своих преемников в московском клубе. Одним из них, по его мнению, должен был стать рулевой «Уфы» Вадим Евсеев.

«С моей точки зрения, это выглядело бы так. Я заранее об этом предупрежден, и мы идем к такому моменту вместе и в интересах футбола. А в интересах футбола — чтобы после Семина «Локомотив» возглавил бы или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев.

Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен. И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом присутствовала бы преемственность. Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем?» — сказал Семин.

Евсеев работает главным тренером «Уфы» с конца марта прошлого года, он сменил на этом посту Дмитрия Кириченко. В нынешнем сезоне уфимцы после 22 туров набрали 27 очков и идут на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Тренер «Уфы» стал одним из самых заметных людей из мира российского футбола во время самоизоляции. Евсеев открыл страничку в «Инстаграме», где ежедневно размещал интересные посты. О том, как рулевой уфимцев вел свой аккаунт, можно почитать подробнее в материале «Реального времени».

Контракт Семина с «Локомотивом» закончился 31 мая нынешнего года. Московский клуб отказался продлить с ним контракт и назначил на пост главного тренера сербского специалиста Марко Николича.

Напомним, с 1 июня Башкортостане разрешили возобновить тренировочный процесс клубам и спортсменам сборных.