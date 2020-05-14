«Локомотив» расстался с Семиным и назначил на пост главного тренера Николича

«Локомотив» объявил о расставании с главным тренером команды Юрием Семиным. Его действующий до 31 мая контракт продлен не будет. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Совет директоров «Локомотива» также утвердил нового главного тренера. Им стал 40-летний сербский специалист Марко Николич. Ранее он по разу выигрывал чемпионаты и Кубки Венгрии и Сербии.

Юрий Семин не стал комментировать свое увольнение и попросил адресовать все вопросы к руководству клуба.

«Все вопросы задавайте председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят. Продолжу ли тренерскую карьеру? Я еще не уволен. Как только это произойдет — будем думать», — заявил Семин в беседе с RT.

73-летний Семин является одним из самых титулованных тренеров РПЛ за последние 3 года. Начиная с 2017 года вместе с «Локомотивом» он дважды выигрывал Кубок России и привел команду к чемпионству.