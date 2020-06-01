В Башкирии с 1 июня разрешили тренировки клубам и спортсменам сборной

В Башкортостане разрешили с 1 июня возобновить тренировочный процесс членам олимпийской сборной, а также спортсменам сборной республики и местным клубам. Об этом сегодня на оперативном совещании объявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Участники тренировок обязаны будут соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологических требования.



Таким образом, футболисты «Уфы» смогут вернуться в столицу Башкортостана для продолжения подготовки к возобновлению сезона в РПЛ. Ранее уфимцы уехали в Челябинскую область, где в городе Аша проводили свои тренировки.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ начиная с 21 июня. Свой первый матч после длительного перерыва уфимцы проведут дома против «Тамбова». Ожидается, что матч состоится 21 июня в 15.00 по мск.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».