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Главное за выходные: первый частый полет в космос, история с ДПСником, петиция за сохранение института им. Марджани

10:30, 01.06.2020
Главное за выходные: первый частый полет в космос, история с ДПСником, петиция за сохранение института им. Марджани
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 1 июня:

  • Прокуратура Набережных Челнов провела проверку в инфекционной больнице города после сообщении о громадных очередях в медучреждение. В результате информация о громадных очередях подтвердилась. Они возникли из-за просчетов в организации оказания медицинской помощи населению.
  • Также прокуратура Татарстана проводит проверку после сообщении в соцсетях и СМИ о том, что в Казани автомобиль ДПС въехал в остановленную инспектором иномарку, а девушке-водителю подделали тест на наркотики.
  • В Сети пользователи создали петицию, адресованную президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани. По мнению автором, институт давно зарекомендовал себя как авторитетный научный центр, ведущий важную работу по изучению истории и культуры татарского народа, наследия народов Татарстана, а ученые учреждения внесли значительный вклад в академические исследования в области тюркологии и исламоведения.
  • В субботу ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал. Этот пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершаемым частной компанией. В воскресенье Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли проведут на орбите до 110 дней.
  • Накануне в Казани после дождя затопило проспект Победы. Кадрами поделились пользователи в соцсетях. На видео видно, что уровень воды в некоторых местах доходит до кузовов автомобилей.
Общество Татарстан
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