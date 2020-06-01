Главное за выходные: первый частый полет в космос, история с ДПСником, петиция за сохранение института им. Марджани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 1 июня:
- Прокуратура Набережных Челнов провела проверку в инфекционной больнице города после сообщении о громадных очередях в медучреждение. В результате информация о громадных очередях подтвердилась. Они возникли из-за просчетов в организации оказания медицинской помощи населению.
- Также прокуратура Татарстана проводит проверку после сообщении в соцсетях и СМИ о том, что в Казани автомобиль ДПС въехал в остановленную инспектором иномарку, а девушке-водителю подделали тест на наркотики.
- В Сети пользователи создали петицию, адресованную президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани. По мнению автором, институт давно зарекомендовал себя как авторитетный научный центр, ведущий важную работу по изучению истории и культуры татарского народа, наследия народов Татарстана, а ученые учреждения внесли значительный вклад в академические исследования в области тюркологии и исламоведения.
- В субботу ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал. Этот пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершаемым частной компанией. В воскресенье Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли проведут на орбите до 110 дней.
- Накануне в Казани после дождя затопило проспект Победы. Кадрами поделились пользователи в соцсетях. На видео видно, что уровень воды в некоторых местах доходит до кузовов автомобилей.
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