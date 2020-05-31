Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли проведут на орбите до 110 дней.

Запуск ракеты прошел штатно. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль с астронавтами после отделения второй ступени вышел на орбиту в запланированное время, передают «Ведомости».

Трансляция стыковки ведется на канале SpaceX.

Вчера ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал. Этот пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершаемым частной компанией. Запуск ракеты транслировался в прямом эфире.

Запустить Falcon 9 удалось лишь со второй попытки. Предыдущий запуск ракеты, 27 мая, пришлось отложить из-за «нелетной погоды».

