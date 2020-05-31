В соцсетях засняли потоп на Проспекте Победы в Казани

Фото: скриншот

В Казани после дождя затопило Проспект Победы. Кадрами поделились пользователи в соцсетях.

На видео видно, что уровень воды в некоторых местах доходит до того, что становится не видно автомобильных колес.

На другом видео показано, как вода чуть ли не доходит до окон машины. Также пользователи засняли пешеходов, идущих по проезжей части по колено в воде.

В комментариях пользователи повозмущались ситуацией на дороге. Некоторые обратили внимание на то, что дождь был не такой сильный, чтобы привести к такому потопу.

Вчера синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях. Согласно их прогнозу, сегодня в республике местами пройдет гроза, усиления юго-западного ветра до 15 — 20 м/с.

