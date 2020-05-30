Прокуратура РТ потребовала привлечь к ответственности виновных в очередях в инфекционную больницу Челнов

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку в инфекционной больнице города после сообщении о громадных очередях в медучреждение.

По ее результатам в адрес главного врача ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница» правоохранители внесли представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие нарушениям закона, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Проверку поручил провести глава надзорного ведомства Илдус Нафиков. Информация о громадных очередях подтвердилась. Очереди возникли из-за просчетов в организации оказания медицинской помощи населению.

Из-за этого большое количество людей, в том числе с повышенной температурой и иными признаками инфекционных заболеваний, были вынуждены ожидать приема на улице.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры РТ, такие нарушения носят существенный характер, поскольку создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан.



Вчера в соцсетях пользователи пожаловались на очереди в инфекционную больницу Набережных Челнов. По их словам, люди стоят там по несколько часов.

На кадрах опубликованной в соцсети видеозаписи пациенты ожидают приема на территории больницы. Некоторые из них расположились на газоне возле медучреждения. Кто-то захватил с собой плед, видимо, понимая, что помощи ожидать придется долго. Позже в Минздраве РТ прокомментировали этот инцидент. Как объяснили в ведомстве, прием в инфекционную больницу ведется круглосуточно, для уменьшения очередей привлекаются дополнительные сотрудники.