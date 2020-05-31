Прокуратура Татарстана заинтересовалась аварией с участием машины ДПС
Прокуратура Татарстана проводит проверку после сообщении в соцсетях и СМИ о том, что в Казани автомобиль ДПС въехал в остановленную инспектором иномарку, а девушке-водителю подделали тест на наркотики.
Соответствующее поручение дано прокурору Казани, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.
Напомним, минувшей ночью возле «Ак барс арены» инспекторы остановили черную Honda Civic. Девушку — водителя и ее сестру попросили быть понятыми во время выписывания молодому человеку штрафа за полоску на лобовом стекле. После всей процедуры они сели в машину, однако задним ходом в нее врезался сотрудник ДПС.
На место вызвали еще один экипаж, аварию оформили. Сегодня девушка в соцсетях сообщила о том, что во время медосвидетельствования ее тест на наркотики показал, что она употребляла марихуану. После этого она сделала домашний тест, который показал отрицательный результат. Девушка утверждает, что ее подставили.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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