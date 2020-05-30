На пляже «Камское море» в Лаишево засняли толпы отдыхающих — видео
В Лаишево на пляже «Камское море» сегодня засняли толпы отдыхающих.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как вся береговая зона «забита» отдыхающими. Люди загорают, купаются.
Автор видео обратила внимание на то, что многие находятся в общественном месте без масок и перчаток. О соблюдении социальной дистанции также речи не идет.
Сегодня МЧС РФ по РТ предупредило граждан об опасности купания сейчас. В ведомстве пояснили, что вода не до конца прогрелась и купание в ней чревато трагическими последствиями.
Также отметим, что с сегодняшнего дня на пляжах республики дежурят патрули из-за угрозы распространения коронавируса.
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