На пляжах в Татарстане будут дежурить патрули

С 30 мая на пляжах в Татарстане будут дежурить патрули из-за угрозы распространения коронавируса.

Следить за порядком на пляжах будут спасатели, полицейские и представители органов местного самоуправления.

Сейчас из-за угрозы распространения коронавируса места массового отдыха у воды закрыты, купание запрещено.



Кроме того, МЧС обратилось в Роспотребнадзор по РТ с просьбой подготовить правила отдыха около воды и купания в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Инспекторы ГИМС в этот период продолжат надзор за маломерными судами. Сотрудники будут проверять, проводится ли дезинфекция плавательных средств, если ли в наличии маски и перчатки, передает «Татар-информ».



В Казани купальный сезон стартует 1 июня. Для отдыха жителей Татарстана откроют пляжи на озерах Комсомольское и Лебяжье.