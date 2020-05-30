МЧС Татарстана предупредило об опасности купания сейчас

МЧС РФ по РТ предупредило об опасности купания сейчас, в теплые дни.

В ведомстве отметили, что пока вода не прогрелась, и резкие перепады температур в воде и воздухе могут быть опасны для жизни.

Купание в холодной воде может привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. А судороги являются основной причиной гибели в воде.

Также во время погружения в не прогретую воду может произойти остановка сердца или сухое утопление — когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания.

В МЧС настойчиво рекомендовали отдыхать возле воды без алкоголя, поскольку купание в нетрезвом виде также является частой причиной гибели.

В течение всего лета по местам несанкционированного купания инспекторы ГИМС и административные комиссии муниципальных образований будут проводить специальные рейды, передает пресс-служба ведомства.

В Казани купальный сезон стартует 1 июня. Для отдыха жителей Татарстана откроют пляжи на озерах Комсомольское и Лебяжье. С сегодняшнего дня на пляжах республики дежурят патрули из-за угрозы распространения коронавируса.

