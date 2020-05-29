Прокурор Татарстана поручил проверить информацию об очередях в инфекционную больницу Челнов

Фото: Максим Платонов

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Набережных Челнов проверить информацию об очередях в инфекционную больницу города. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в очереди к в инфекционную больницу Набережных Челнов люди стоят по несколько часов. Некоторые из пациентов расположились на газоне возле больницы, кто-то захватил с собой плед.

Это уже не первый случай очередей в медучреждениях Татарстана — накануне очередь заметили у казанской поликлиники №8. В Минздраве Татарстана на это ответили, что люди сами игнорируют метки для соблюдения дистанции.