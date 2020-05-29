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В Татарстане экологи с квадрокоптера выследили незаконную добычу песка

08:36, 29.05.2020
В Татарстане экологи с квадрокоптера выследили незаконную добычу песка
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевском районе РТ экологи с помощью квадрокоптера выследили незаконную добычу песка. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

Сообщается, что квадрокоптер экологов заснял, как при помощи ковша погрузчика ОПИ песок грузили в КАМАЗ и вывозили за пределы карьера. Материал добывали на глубине 3 метра и вывезли более 30 тонн.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и предъявили претензию о возмещении причиненного вреда до 27 июня 2020 года.

Ранее в Казани было возбуждено уголовное дело по факту кражи полезных ископаемых в Приволжском районе. Неизвестный добывал песок по улице Поперечно-Отарской. Похищено 253 куб. м общераспространенного полезного ископаемого.

Общество Татарстан
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