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В Казани расследуется уголовное дело по факту незаконной добычи песка

14:28, 07.11.2019 2
В Казани расследуется уголовное дело по факту незаконной добычи песка
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Казани ведется расследование уголовного дела по факту кражи полезных ископаемых в Приволжском районе.

Неизвестный добывал песок по улице Поперечно-Отарской. Похищено 253 куб. м общераспространенного полезного ископаемого.

Нарушение было обнаружено инспекторами Минэкологии РТ в сентябре этого года. Сейчас ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что татарстанской компании грозит штраф до 1 млн рублей за незаконную добычу песка.

ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    Пониженная Социальная Ответственность взяла песок для участков на Волге
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  • Анонимно 07 ноя
    Чтоб небыло такого ---нужно довести уровень жизни населения до должного уровня. Дать достойную пенсию пенсионерам, полный мой пакет работающим. Достойную зарплату, соизмеримую зарплате кварт плату. Пока все полярно...
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