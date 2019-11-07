В Казани расследуется уголовное дело по факту незаконной добычи песка

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Казани ведется расследование уголовного дела по факту кражи полезных ископаемых в Приволжском районе.

Неизвестный добывал песок по улице Поперечно-Отарской. Похищено 253 куб. м общераспространенного полезного ископаемого.

Нарушение было обнаружено инспекторами Минэкологии РТ в сентябре этого года. Сейчас ведется уголовное производство по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что татарстанской компании грозит штраф до 1 млн рублей за незаконную добычу песка.