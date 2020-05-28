Американский журнал об архитектуре оценил отреставрированную площадь «Азатлык» в Челнах

Ведущий международный журнал об архитектуре и дизайне интерьеров AD Magazine оценил отреставрированную площадь «Азатлык» в Набережных Челнах.

Напомним, территорию благоустраивали роттердамское бюро DROM и КБ «Стрелка» в 2017—2019 годах.

Как заметили авторы статьи, площадь изначально построили для того, чтобы соединить здание муниципалитета с музеем Ленина, который так и не достроили. Спустя время она «утратила свою функцию связующего звена и стала пережитком советского прошлого».

Архитекторы постарались превратить площадь в многофункциональное общественное пространство. Его разделили на три квадрата — отдельные зоны. Так появились место для открытого рынка, лужайка для отдыха с амфитеатром и культурная площадь с фонтаном и водоемом, который зимой превратится в ледовый каток.



Также журналисты оценили обзорную площадку. «Кроме того, пространство пронизывает спиральная обзорная площадка, символично окрашенная в оранжевый цвет КАМАЗа, который производят в Набережных Челнах. А по всей площади стоят уличная мебель и элементы освещения, которые разработали местные производители», — говорится в статье.

Отреставрированную площадь «Азатлык» в Челнах также в свое время оценил и российский блогер-урбанист Илья Варламов. Он отдал пространству четвертое место в своем рейтинге лучших общественных пространств в России по итогам 2019 года. «Из безжизненного пустого пространства архитектурное бюро DROM и КБ «Стрелка» сделали современную площадь с грамотным зонированием», — написал блогер.

