Три общественных пространства Татарстана оказались в рейтинге лучших в России по мнению Варламова

Блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал рейтинг лучших общественных пространств в России по итогам 2019 года. В топ-10 вошли три объекта из Татарстана.

Четвертое место заняла площадь Азатлык в Набережных Челнах. «Из безжизненного пустого пространства архитектурное бюро D.R.O.M. и КБ «Стрелка» сделали современную площадь с грамотным зонированием», — пишет блогер.

На шестом месте оказался казанский бульвар «Белые цветы». Варламов отметил, что объект появился на месте бывшей автостоянки.

Территория Лебяжьих озер в Казани замкнула рейтинг урбаниста. Он напомнил про экологическую реабилитацию озер, которая завершилась минувшим летом, а также обратил внимание на благоустроенность вокруг них.

Ранее блогер-урбанист опубликовал список «жутких архитектурных потерь», в него вошли Арские казармы в Казани.

