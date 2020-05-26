Искандер Гиниятуллин о Самосыровской свалке: «Была идея сделать горнолыжный курорт»

Заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин сообщил, что на месте Самосыровского полигона ТБО появится место отдыха горожан. В частности, рассматривается идея сделать горнолыжный курорт.

«Здесь была идея сделать горнолыжный курорт. Не думаю, что на этом холме будет именно он, но рекреационная зона возможна, место отдыха горожан», — сказал он.

Гиниятуллин добавил, что после Самосыровской свалки будет рекультивирован полигон КЭК.

«После завершения эксплуатации закроем «Восточный», и здесь будет зеленая зона, окруженная лесом. Мне кажется, этот природный, ландшафтный объект будет востребован. Лет через 5—7 хотелось бы видеть здесь другую картину», — отметил чиновник.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал называть Самосыровскую свалку «холмом». Сегодня он приехал на полигон и посадил рябину у его подножия.

