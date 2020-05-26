Ильсур Метшин посадил рябину на Самосыровской свалке

На Самосыровской свалке ТБО перешли к последнему — биологическому — этапу рекультивации. Поверхность полигона начали озеленять. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посадил у подножия холма рябину.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Самосыровскую свалку полностью накрыли гидроизоляционной мембраной. На мембрану уложен грунт толщиной 1 метр, поверх него — слой чернозема толщиной 15 сантиметров. Площадь поверхности холма составляет 220 тыс. кв. метров.

Холм полностью засеяли семенами травы «Тимофеевка» — она уже дала всходы. Сейчас свалку начали засаживать кустарниками спиреи и рябиной. Они хорошо приживаются и у них глубокая корневая система, которая дополнительно укрепит основание бывшей свалки.

Рекультивация Самосыровского полигона ТБО началась в 2016 году. Ранее склоны свалки привели в нормативное состояние путем их выполаживания (уклон сокращен до 20—30 градусов). Высота холма уменьшилась на треть — до 30 метров.

Смонтировали дренажную систему. Жидкость, накопленная в теле свалки, отводится в два специальных резервуара, каждый объемом 4 тыс. кубометров.

И выполнили устройство системы дегазации. Биогаз из свалки собирается в перфорированный трубопровод, проложенный в самой верхней части свалки. Далее по дегазационным трубам, размещенным через каждые 30—50 метров, он выпускается наружу в атмосферу.