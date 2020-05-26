Ильсур Метшин предложил называть Самосыровскую свалку «холмом»

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил называть Самосыровский полигон ТБО холмом.

«Предлагаю с сегодняшнего дня больше не называть это место свалкой, а называть «самосыровский холм», — сказал он. — Раньше тут был Эверест мусора, но это уже история».

На Самосыровской свалке перешли к последнему — биологическому — этапу рекультивации. И сегодня мэр приехал посадить рябину у ее подножия. Он отметил, что работа по озеленению холма продолжится.

Рекультивацию Самосыровского полигона ТБО начали в 2016 году. В этом году свалку полностью засеяли семенами травы «Тимофеевка» — она уже взошла. Сейчас холм начали засаживать кустарниками спиреи и рябиной.