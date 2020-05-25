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Кабмин Татарстана отменил начисление допвыплат медикам за отработанное время

17:39, 25.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Кабмин Татарстана отменил начисление допвыплат медикам за отработанное время
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана внесло изменения в постановление, которым определялся порядок дополнительных выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами. Теперь из документа вычеркнут пункт, по которому выплаты начислялись за фактически отработанное время.

«В подпункте «в» пункта 3 слова «за фактически отработанное время» исключить», — говорится в документе.

Кроме того, на «путинские» выплаты теперь могут рассчитывать и сотрудники частных клиник, следует из постановления.

Заметка дополняется

ОбществоМедицина Татарстан
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