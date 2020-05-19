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Путин указал на ответственность правительства за недоплаты врачам

15:18, 19.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин указал на ответственность правительства за недоплаты врачам
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не должно перекладывать ответственность за неполные выплаты медикам на губернаторов и главврачей больниц.

«Вы сказали, что были вопросы к губернаторам, главврачам лечебных заведений. Ну вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов», — заявил президент после доклада министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Он добавил, что главврачи «и так с утра до ночи работают».

В случае четко прописанного механизма, уверен Путин, не пришлось бы в последующем поправлять постановление правительства.

Напомним, президент РФ поручил организовать выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Позже выяснилось, что во многих регионах эти надбавки рассчитываются по количеству часов, и Путин распорядился отменить подобные нормы.

ОбществоВластьМедицина
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