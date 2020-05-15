Владимир Путин проверит, как регионы выполнили его поручение по выплатам медикам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин жестко потребовал разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — цитирует Путина RT.



Он добавил, что тема выплат медикам будет предметно обсуждаться в начале следующей недели.

«Подведём итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение», — заявил Путин.

В апреле правительство РФ выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на заседании правительства РТ подчеркнул важность внимательного подхода при распределении доплат медикам. «Своевременно и четко нужно работать по доплатам медикам», — сказал он.



Ранее кабмин Татарстана утвердил схему предоставления стимулирующих выплат врачам, которые лечат пациентов с COVID-19. Путинские выплаты оказались привязаны к «фактически отработанному времени».



