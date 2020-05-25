ДУМ РТ об открытии мечетей: «Терпение, только терпение!»

Фото: Олег Тихонов

«Как улучшится состояние, все мечети снова откроются»

Пандемия коронавируса и введенные карантинные меры повлияли практически на все сферы жизни. Отразились они и на работе мечетей. Фактически мусульманские храмы уже два месяца не принимают прихожан. Даже в месяц Рамазан Духовное управление мусульман Республики Татарстан вынуждено было отменить не только пятничные богослужения (джума-намазы), но и дополнительные коллективные молитвы по ночам (таравих-намазы), а также массовые ифтары (разговения) на территории махаллей (приходов). Впрочем, праздник окончания поста — Ураза-байрам — после просьбы президента России Владимира Путина муфтияты провели в онлайн-формате.

И когда мечети вновь откроются — неизвестно. На сегодняшнем брифинге, посвященном итогам Рамазана, отвечая на вопрос «Реального времени», советник председателя ДУМ РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов ответил, что ждет улучшения ситуации.

— Как улучшится состояние [в связи с пандемией COVID-19], все мечети Татарстана снова откроются. Тогда они будут вновь открыты для проведения пятикратных намазов, джума-намазов. Но мы не хотим, открывая мечети преждевременно, чтобы они становились центрами распространения эпидемии, чтоб эта болезнь опять расползалась. Поэтому терпение, только терпение! — рассказал Равиль хазрат.

Однако, по его словам, некоторые религиозные обряды продолжали проводиться в «домах Аллаха», подчиненных муфтию Камилю Самигуллину.

— Смерть приходит и ни у кого не спрашивает разрешения. Поэтому джаназа-намаз (заупокойная молитва) проводился. Мы народ предупреждали, чтоб приходили в масках, перчатках. Объясняли, чтоб не было больших толп желающих проводить в последний путь, — сообщил Зуферов.

Кроме того, новорожденным тоже необходимо проводить имянаречение (исем кушу). Однако на этом ритуале достаточно узкого круга близких родственников. И в таких ситуациях имамы давали имена малышам в соответствии с канонами шариата, сообщил советник муфтия.

К концу мая сгоревшая мечеть будет отстроена заново

В преддверии Рамазана в Ютазинском районе произошло печальное событие — в селе Старый Каразирек практически до основания сгорела деревянная мечеть. Уцелели лишь минарет и фундамент. Как писало «Реальное время», во время пожара имам находился на самоизоляции.

Духовное управление мусульман РТ через благотворительный фонд «Закят» объявило сбор на восстановление мусульманского храма. На новую жизнь культового сооружения собрали 1 млн рублей, из них через БФ «Закят» неравнодушные верующие перечислили 750 тысяч рублей, сообщил директор фонда Булат Марданов. И мечеть практически сразу начали отстраивать.

Было решено использовать технологию СИП-панелей — это позволило сократить и время, и расходы. На сегодняшний день уже завершены основные строительно-восстановительные работы. Возведены стены, на минарете уже красуется полумесяц, установлены двери, окна, полы. Все работы планируется завершить к 30 мая.

Тимур Рахматуллин