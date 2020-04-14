На месте сгоревшей мечети в Ютазинском районе РТ начали строить новую

На месте сгоревшей мечети в селе Старый Каразирек Ютазинского района начали строить новую.

За одну неделю благодаря неравнодушным удалось собрать 400 тыс. рублей. Силами Ютазинского мухтасибата было собрано 300 тыс. рублей. В общей сложности на первоначальный этап ремонтно-восстановительных работ направили 700 тыс. рублей.

Мечеть отстраивается по технологии сип-панелей, которая позволяет значительно сократить расход времени, материалов и трудозатрат.

После пожара, произошедшего 4 апреля, на месте мечети сохранился лишь минарет и фундамент. В планах восстановить молельню к Ураза-байраму. Сбор средств продолжается, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что в Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции.

