ДУМ РТ: «Как улучшится положение, мечети вновь откроются»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мечети Татарстана вновь заработают лишь тогда, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится, рассказал советник председателя ДУМ РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов на брифинге, посвященном итогам Рамазана в Татарстане.

«Как улучшится положение [в связи с пандемией COVID-19], мечети Татарстана снова откроются», — ответил на вопрос корреспондента «Реального времени» Равиль хазрат.

Он добавил, что Духовное управление мусульман Республики Татарстан не желает, чтоб мусульманские храмы стали центрами распространения эпидемии.

Несмотря на то, что мечети были закрыты, некоторые обряды продолжали проводиться. Например, заупокойные молитвы (джаназа-намаз) проводили в медицинских масках и перчатках. Имамы просили, чтоб на прощание с умершим приходило немного людей. Что касается других ритуалов — имянаречение (исем-кушу), бракосочетание (никах), их, по словам, Зуферова, можно проводить в узком кругу близких.