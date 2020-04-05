В Татарстане дотла сгорела мечеть: огонь не заметили из-за самоизоляции
В Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции.
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники, пожар в мечети произошел сегодня днем в селе Старый Каразирек. Деревянную мечеть быстро охватил огонь. В результате стены сгорели практически дотла, здание не подлежит ремонту.
Имам мечети уже третий день находился в самоизоляции. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электропроводке.
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