Эксперты оценят состояние дома в Казани, где произошел взрыв газа

В Казани к дому, где произошел взрыв газа, прибыли строительные эксперты. Они оценят состояние здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня утром в жилом доме по улице Волгоградской произошел хлопок газа. Пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Жильцы дома пока находятся в пункте временного размещения на базе школы №64, среди эвакуированных есть 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

Прокуратура Татарстана уже организовала проверку по факту инцидента. Ведомство проверяет соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.