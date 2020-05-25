Эвакуированных жильцов дома, где утром произошел взрыв газа, разместили в казанской школе
Жильцов дома, где произошел хлопок бытового газа сегодня утром, отправили в пункт временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Всего эвакуированы 40 человек. Пункт временного размещения создан в здании школы номер 64.
Состояние здания должна оценить комиссия.
Напомним, что сегодня утром в трехкомнатной квартире на пятом этаже дома по улице Волгоградской, 19 произошел взрыв бытового газа. Пострадала хозяйка квартиры. На месте работают экстренные службы.Общество Татарстан
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