Эвакуированных жильцов дома, где утром произошел взрыв газа, разместили в казанской школе

Фото: МЧС по РТ

Жильцов дома, где произошел хлопок бытового газа сегодня утром, отправили в пункт временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Всего эвакуированы 40 человек. Пункт временного размещения создан в здании школы номер 64.

Состояние здания должна оценить комиссия.

Напомним, что сегодня утром в трехкомнатной квартире на пятом этаже дома по улице Волгоградской, 19 произошел взрыв бытового газа. Пострадала хозяйка квартиры. На месте работают экстренные службы.