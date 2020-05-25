Прокуратура РТ начала проверку взрыва газа в жилом доме в Казани

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку после взрыва газа в казанской пятиэтажке. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Сообщается, что поручение дал глава ведомства Илдус Нафиков. Прокуроры проверят соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.

Напомним, что сегодня утром в жилом доме по улице Волгоградской произошел хлопок газа. Пострадала хозяйка трехкомнатной квартиры на пятом этаже. Жильцы дома пока находятся в пункте временного размещения на базе школы №64, среди эвакуированных есть 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

