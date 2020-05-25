Из дома в Казани, где произошел взрыв, эвакуированы дети

Фото: МЧС по РТ

Из многоквартирного дома, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа, эвакуированы 52 человека. Ранее сообщалось об эвакуации 40 жителей дома.

По информации МЧС по РТ, среди эвакуированных есть 10 детей.

Некоторым специалисты разрешили вернуться в свои квартиры. Домой смогли зайти жители первого и четвертого подъездов.

В 7.50 на место о происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Ранее «Реальное время» сообщало о хлопке бытового газа на улице Волгоградской.