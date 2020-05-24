Новичок «Ак Барса» Бурмистров сравнил Азеведо с Умарком

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров сравнил игру своего нынешнего одноклубника Джастина Азеведо с бывшим форвардом «Салавата Юлаева» Линусом Умарком.

«Умарк и Хартикайнен — два лидера, на тренировках могут побаловаться, но на играх выходят и показывают себя на льду.

Азеведо и Умарк — два топ-легионера, два лидера, но их трудно сравнивать: разноплановые игроки. Умарк — игрок настроения? Видимо, у него в плей-офф всегда хорошее настроение, он показал уровень, как может играть. Иногда сидели и просто улыбались, глядя на его игру», — сказал хоккеист.

В минувшем сезоне Бурмистров выступал за «Салават Юлаев» и провел за уфимцев 64 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков. По окончании контракта с уфимцами хоккеист перешел в «Ак Барс».

Ранее агент хоккеиста Александр Черных заявлял, что казанцы не интересуются нападающим. На время самоизоляции Бурмистров приехал в Казань, где тренировался в самостоятельном режиме.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в сезоне-2018/19 в результате сделки, по которой «Ак Барс» получил троих игроков: защитника Александра Ляхова (1999 г. р.), а также двух форвардов — Вячеслава Основина и Савелия Кувардина (2001 г. р.).