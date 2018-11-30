«Ак Барс» обменял Бурмистрова в «Салават Юлаев» на трех игроков

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен игроками. В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в Уфу — Александр Бурмистров, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

27-летний Бурмистров провел в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-2». В среднем за матч воспитанник казанского хоккея проводит на льду 15 минут 13 секунд. В последний раз Бурмистров выходил на лед 17 ноября в игре с рижским «Динамо» (2:1 Б). Его контракт с «Ак Барсом» был рассчитан до конца сезона-2019/20.

24-летний Основин в этом сезоне сыграл 32 матча, забросив 2 шайбы и сделав 3 результативные передачи при полезности «-8». Его контракт также был рассчитан до конца сезона-2019/20.

19-летний Ляхов в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 10 матчах, однако ни разу не провел на льду больше трех минут. Савелий Кувардин в лиге еще не играл.