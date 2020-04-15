Агент Бурмистрова опроверг интерес «Ак Барса» к хоккеисту

«Ак Барс» не интересовался и не вел переговоров о переходе в клуб нападающего «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова. Об этом сообщил представитель хоккеиста Александр Черных в прямом эфире в «Инстаграме».

«Сейчас весь вопрос в тренерском штабе. Сам Бурмистров доволен своим положением в клубе. В руководстве «Салавата Юлаева» настроены положительно, но в вопросе продления контракта надо дождаться решения по тренеру.

На протяжении сезона к нам ни разу не обращались из других клубов по обмену в другой клуб. «Ак Барс»? Казань на нас не выходила, и мы Бурмистрова с ними не обсуждали», — заявил Черных.

Действующий контракт Бурмистрова с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля 2020 года. Ранее сообщалось, что уфимский клуб не заинтересован в услугах хоккеиста, и он может перейти в казанский «Ак Барс». На время самоизоляции Бурмистров приехал в Казань, где тренировался в самостоятельном режиме.

Напомним, Бурмистров перешел в «Салават Юлаев» в сезоне-2018/19 в результате сделки, по которой «Ак Барс» получил троих игроков: защитника Александра Ляхова (1999 г. р.), а также двух форвардов — Вячеслава Основина и Савелия Кувардина (2001 г. р.).